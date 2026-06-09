Mundial 2026: ¿Quién es el árbitro del partido inaugural?

Suscríbete a nuestros canales

Las horas siguen su curso y nos acercan al inicio del evento deportivo más esperado del año: el Mundial 2026. La fecha ya está señalada en el calendario, el 11 de junio se iniciará el gran certamen, que tiene una edición en tres países por primera vez en su historia: Estados Unidos, México y Canadá.

El partido que iniciará las disputas estará protagonizado por los combinados de México y Sudáfrica, un compromiso del que ya fue confirmado un hecho relevante, que no es otro al cuerpo arbitral.

El Estadio Ciudad de México será epicentro y ahí impartirá justicia como árbitro principal el brasileño Wilton Sampaio, que contará con la compañía de sus asistentes, compatriotas suyos, Bruno Pires y Bruno Boschilia, con el paraguayo Juan Gabriel Benitez como cuarto oficial.

También ya se conoce que al frente del VAR estará también un paraguayo, Eduardo Cardozo, con la compañía del colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y el francés Jerome Brisard.

Mundial 2026: México y Sudáfrica iniciarán la emoción

No se descubre nada al mencionar que la Copa del Mundo es realmente el evento más seguido en el deporte. Ya se vive en un sinfín de países, que incluso no formarán parte dentro de los clasificados.

Sin embargo, ahí estarán millones en el mundo pegados en ese partido inaugural para observar las acciones del México-Sudáfrica, un partido que trae además recuerdos de otra edición, la de 2010, que contó con la particularidad que se jugó en el país africano.

Ese encuentro terminó con un gol por lado, pero trae sus recuerdos porque la edición de Sudáfrica fue uno de los mundiales más recordados recientemente, sobre todo, porque también coincidió con le primer título de España.

Finalmente, ya la mesa está servida para el Mundial 2026, en la que Argentina llega como vigente campeona y quiere hacer más historia con un segundo campeonado mundial de forma consecutiva.