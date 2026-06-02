“La Gran Rumba del Merengue 4” afina detalles para su espectacular noche

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A pocos días de que el ritmo dominicano se apodere, nuevamente, de Caracas, el entusiasmo entre los seguidores del contagioso ritmo crece de manera indetenible. Y es que como ya se anunciado, el próximo sábado 13 de junio, El Poliedro recibirá a miles de melómanos para que disfruten de “La Gran Rumba del Merengue 4”, que promete paralizar la ciudad capital con una descarga de energía ininterrumpida. El anuncio del poderoso evento, ha despertado, una vez más, enormes expectativas en el grueso sector de los amantes del género.

Bajo el concepto de “Omar Enrique y sus amigos”, esta cuarta edición se perfila como un hito histórico para el ovalo de La Rinconada, reafirmando por qué este espectáculo se ha convertido en una tradición obligatoria para los fanáticos del baile y la buena música. OM Producciones y MánagerShow, garantizan un espectáculo de elevadísimo nivel, tal como ha sido presentado en las tres ediciones anteriores, complaciendo las exigencias de un público, ávido de volver a ver en tarima a sus artistas preferidos.

El furor que rodea al evento responde a un atractivo cartel que reúne a las voces más emblemáticas del ritmo dominicano. Y, sin duda alguna, que el escenario vibrará con la presencia de reconocidas figuras internacionales como Ilegales, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Kinito Méndez, Fernando Villalona y Bonny Cepeda.

Por Venezuela, el embajador del merengue, anfitrión y artífice de la velada, Omar Enrique, liderará la representación local junto a Omar Acedo, Diveana, Roberto Antonio y Las Chicas del Can. La alegre jornada también contará con el talento de Mery tu Loba, Danny Marín y el emotivo tributo al legado de Rubby Pérez con la presencia de Zulinka y Miguel.

Doce horas de música continua

Uno de los mayores atractivos de esta edición es su formato maratónico. La jornada está diseñada para ser una verdadera resistencia musical que arrancará a las 8:00 de la noche y se extenderá hasta el amanecer. Serán horas continuas, enmarcadas en los éxitos que han puesto a bailar a generaciones enteras, permitiendo que el público disfrute de un show único, bajo el resguardo de la emblemática cúpula de la Rinconada.

La producción de “La Gran Rumba del Merengue 4” confirmó que se mantendrá la rutina de las ediciones anteriores, donde la transición entre artistas ocurre de forma dinámica para garantizar que la pista de baile y la tarima no permanezcan vacías durante el tiempo que dura el espectáculo.

Las entradas para esta cita histórica pueden adquirirse a través de la plataforma TicketShopve.com y la taquilla física ubicada en el VIP Pádel Club del CCCT.Y. La organización ha dispuesto de siete áreas exclusivas, para que cada seguidor elija la localidad que más y mejor se adapte a su preferencia.

NOTA DE PRENSA