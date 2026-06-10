GP de Barcelona-Cataluña debuta en la Fórmula 1 con un Kimi Antonelli imparable

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La temporada de la Fórmula 1 continúa su recorrido por Europa y este domingo 14 de junio se disputará el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima fecha de la temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial. Asimismo, será el debut de esta carrera en el calendario, aunque en un trazado conocido por toda la grilla y los equipos.

El GP de Cataluña se disputará en el tradicional circuito de Montmeló de 4.655 metros. Recordemos que la administración del trazado de Barcelona, a partir de 2026 y al menos por una década, usará esta denominación, ya que cedió el puesto de Gran Premio de España a la ciudad de Madrid, que debutará este año con el trazado urbano de Madrid.

Para esta carrera, la FIA autorizó el uso del mono recto con la aerodinámica activa en ambos alerones; recordemos que para Mónaco no se usó debido a que había zonas de seguridad.

Asimismo, habrá dos zonas para activar la energía extra del modo boost, que serán en la recta principal y la intermedia.

Números históricos en Montmeló

El trazado debutó en la Fórmula 1 en el año de 1991; desde entonces albergó el GP de España de manera ininterrumpida hasta 2025. Los pilotos más ganadores en Barcelona son Michael Schumacher y Lewis Hamilton, con seis triunfos. Asimismo, Schumacher es el que más pole position ostenta con siete.

Mientras que Schumacher y Hamilton son los que más trofeos han acumulado con 12, este año el inglés podría romper este empate e inclusive el de triunfos, ya que el Ferrari parece haber recortado más la diferencia con Mercedes.

Recordemos que en este trazado de Montmeló, Pastor Maldonado logró su única pole, podio y triunfo en la Fórmula 1. El maracayero se convirtió en el primer venezolano en ganar una carrera de Fórmula 1 al imponerse en el GP de España de 2012.

Horarios del GP de Cataluña

La actividad en pista comenzará este viernes 12 de junio con las dos prácticas libres, la primera a las 7:00 am y la segunda a las 11:00 am. El tercer entrenamiento está pautado para que comience a las 6:30 am el día sábado, mientras que la pole position será a las 10 am.

La bandera del primer GP de Cataluña será este domingo a las 9:00 am; todos los horarios están ajustados a tiempo de Venezuela.

¿Cómo llega el Mundial de F1 a Cataluña?

La temporada en las primeras seis fechas ha sido sin duda alguna una gran sorpresa, por el despliegue del potencial de Andrea Kimi Antonelli, que llega líder del Mundial con 156 puntos, seis podios seguidos, entre ellos, cinco victorias consecutivas (récord de la categoría).

Tras la carrera de Mónaco, Lewis Hamilton vuelve al top 3 del campeonato desde 2021; el inglés es segundo de la tabla con 90 puntos, seguido de George Russell con 88 unidades.

Mientras que Charles Leclerc es cuarto con 75 ptos. y Oscar Piastri cierra los cinco primeros con 60 puntos.