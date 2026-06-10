¡Golpearon primero! Barcelona y Valencia pican adelante en unas vibrantes semifinales de la Liga Endesa

Suscríbete a nuestros canales

¡Arrancaron con todo las semifinales del mejor baloncesto de Europa! La Liga Endesa abrió sus series de postemporada con dos compromisos de alta intensidad y desenlaces totalmente opuestos: una contundente paliza en el Palau Blaugrana y un drama absoluto definido por la mínima en la Roig Arena.

Barcelona impone su ley en el primero de la serie

El FC Barcelona Básquet no tuvo piedad en el inicio de su serie ante La Laguna Tenerife y se llevó una aplastante victoria con pizarra de 100-67.

Desde el salto entre dos, el conjunto culé dominó el tabloncillo con una sólida defensa y una ofensiva letal guiada por el pívot Tornike Shengelia. El Tenerife, resentido por las bajas físicas tras su histórica clasificación ante el Real Madrid, no encontró la fórmula para frenar el ritmo de un Barça que mantiene el pie en el acelerador.

Estado de la serie: Barcelona lidera 1-0

Próximo juego (Partido 2): Jueves 11 de junio, en el Palau Blaugrana.

Partido 3: Sábado 13 de junio, en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín.

Valencia se lleva un thriller de infarto ante el Joventut

En la otra acera, el Valencia Basket y el Asisa Joventut de Badalona protagonizaron uno de los partidos más espectaculares de toda la temporada 2025-2026, que terminó con un electrizante 118-117 a favor de los locales.

Fue un duelo de puras ofensivas donde ninguna de las dos plantillas cedió espacio. A pesar de una exhibición estelar de Ricky Rubio por el bando de Badalona, el Valencia se apoyó en la frialdad de Jean Montero en la línea de tiros libres en los segundos finales para sellar el triunfo por un solo punto de diferencia en el estreno de los playoffs en la Roig Arena.