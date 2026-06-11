Estrella del mediocampo de Portugal, cerca de fichar por el Real Madrid

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El mercado de fichajes comienza a calentarse y uno de los nombres propios del verano apunta directamente al Santiago Bernabéu en España. El portugués Bernardo Silva se ha convertido en una de las grandes prioridades del Real Madrid, que ya habría dado un paso decisivo para intentar cerrar su incorporación de cara a la próxima temporada.

Según el periodista José Félix, la entidad madridista ha presentado una oferta oficial al internacional portugués, un movimiento que refleja la firme intención del club de reforzar su centro del campo con uno de los futbolistas más talentosos y versátiles del fútbol europeo.

Bernardo Silva - Real Madrid

La operación se encuentra en una fase muy avanzada y el Real Madrid confía en poder imponerse a otros grandes competidores que también siguen de cerca la situación del futbolista. Tanto el FC Barcelona como el Atlético de Madrid han mostrado interés en Bernardo Silva durante los últimos meses, pero Florentino Pérez considera que actualmente tiene ventaja en la carrera por su fichaje, gracias a que el nuevo entrenador es el también portugués, José Mourinho.

Uno de los factores que mantiene viva la negociación es la presión ejercida desde distintos frentes para acelerar una resolución. Mientras las conversaciones siguen su curso, el Madrid trabaja para cerrar todos los detalles de una incorporación que podría convertirse en una de las más destacadas del mercado.

La llegada de Bernardo Silva supondría un importante salto de calidad para la plantilla madridista. Su capacidad para actuar en varias posiciones del centro del campo, su visión de juego y su experiencia en la élite europea encajan perfectamente en el perfil que busca el equipo para el futuro.

Finalmente, en Valdebebas reina la confianza y las próximas semanas serán decisivas para conocer el desenlace definitivo de unas negociaciones que avanzan a buen ritmo.