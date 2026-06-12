Unión a través del fútbol: Omar Artan dirigirá el duelo entre PSG y Aston Villa

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan ha encontrado un importante respaldo internacional. Tras serle denegada la entrada a Estados Unidos para el inminente Mundial, la UEFA lo ha designado para un duelo europeo de alto perfil.

Artan será el encargado de impartir justicia en la final de la Supercopa de Europa. Este esperado encuentro, que definirá al monarca continental, enfrentará al Paris Saint-Germain y al Aston Villa el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria.

La decisión llega pocos días después del trago amargo vivido por el colegiado en Norteamérica. Su exclusión de la justa mundialista, debido a supuestos problemas en la verificación de antecedentes, generó sorpresa y controversia en el ámbito deportivo.

El respaldo institucional de la UEFA y la CAF

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, justificó esta designación destacando la necesidad de honrar la labor del somalí. A través de un comunicado oficial, remarcó que el fútbol debe ser siempre un vehículo para unir a las personas.

Esta medida se ampara en el estrecho convenio de colaboración que mantienen la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Ambas entidades reafirman así su compromiso conjunto de promover la igualdad, la unidad y la no discriminación.

Patrice Motsepe, máximo mandatario de la CAF, agradeció profundamente el gesto de sus homólogos europeos. Aseguró que la elección de Artan es un gran honor que enaltece a todo el gremio arbitral del continente africano.

Trayectoria y prestigio internacional

A sus 34 años, Artan goza de un enorme prestigio y es considerado por los organismos como uno de los mejores silbantes del mundo. Su talento lo llevó a ser galardonado como el árbitro más destacado de toda África durante el año pasado.

El colegiado forma parte de la selecta lista internacional de la FIFA desde el año 2018. Su experiencia incluye partidos de altísima tensión, destacando recientemente la final de vuelta de la Liga de Campeones de la CAF.

Su innegable capacidad para manejar encuentros decisivos fue precisamente lo que le había valido su nominación a la Copa del Mundo. Aunque ese sueño se vio truncado temporalmente, su calidad profesional sigue siendo indiscutible a nivel global.

Un recibimiento heroico en Somalia

El incidente en las aduanas de Miami privó a Artan del hito de convertirse en el primer árbitro somalí en un Mundial. Sin embargo, su pueblo natal no dejó pasar la oportunidad de mostrarle su apoyo incondicional en este difícil momento.

Tras verse obligado a regresar a su país, el silbante aterrizó el pasado miércoles en la capital, Mogadiscio. Allí fue recibido por una multitud entusiasta y autoridades locales que lo aclamaron como a un verdadero héroe nacional.

Este emotivo recibimiento demuestra el profundo impacto que su figura tiene en su comunidad. Ahora, Artan buscará pasar la página y se preparará para demostrar su gran nivel en el prestigioso escenario del fútbol europeo.