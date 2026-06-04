Actor venezolano presume encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA

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El actor venezolano Luciano D’Alessandro presumió su encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El artista compartió la emoción y algunas imágenes tras coincidir con el hombre, a solo días para el comienzo del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Evento en Miami

Fue en una ocasión muy especial para el lanzamiento de la canción “Love Always Wins”, en el que Luciano asistió con su pareja María Alejandra Requena.

La canción que forma parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es escrita y producida por la leyenda del pop latino Emilio Estefan, e interpretado por Zema, Shaggy y Cimafunk.

El tema da un mensaje de amor, esperanza y unidad para los amantes del deporte, fusionando a la perfección el arte y el fútbol, con el fin de unir culturas, generaciones y personas en todo el mundo.

Luciano invitado especial

Para el criollo fue de gran emoción recibir la invitación y poder extender su mano con una figura tan influyente en el deporte.

“Anoche en el private launch of Love Always Wins, Emilio Estefan para la canción de la FIFA World Cup 2026. Pensamos que al final del evento, iban a decir: Busquen debajo de sus sillas que allí hay entradas para el Mundial, pero no”, escribió el artista.

En la fiesta privada también fue invitado el animador Alex Goncalves, quien posó sonriente con Luciano y María Alejandra.

Celebración del Mundial 2026

La fiesta del Mundial 2026 se siente en todo el mundo, Aunque Venezuela no estará en el campo de juego con La Vinotinto, tendrá representación musical.

Hace días fueron confirmados dos grandes exponentes, Danny Ocean, quien participará en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Mientras, que Elena Rose estará el 10 de junio para la antesala de la Copa Mundial.