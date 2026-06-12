Mundial 2026: Estadio Azteca sigue haciendo historia en Copas del Mundo

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El Mundial 2026 ya es un hecho y dio inicio a la fiebre del fútbol con ese compromiso entre México y Sudáfrica, que tuvo un desenlace de victoria para los aztecas (2-0).

Ahora bien, este encuentro también contó con un marco especial y de historia en el Estadio Ciudad de México, conocido como el 'Azteca', por lo que confirmó la propia cuenta "Guinness World Records".

Y es que el mítico recinto mexicano recibió las acciones de un partido que quedó registrado como el número 20 en esas instalaciones, la cifra ás alta para cualquier estadio en toda la historia de las Copas del Mundo.

Mundial 2026: El Azteca símbolo de historia

Lo anterior no es lo único de lo que puede ufanarse el estadio mexicano, sino a todo hay que sumarle otro hito reconocible a lo largo de décadas: "El primer estadio en acoger partidos en tres Copas Mundiales de la FIFA"

Al mismo tiempo, hay que recordar que este estadio tiene el honor de haber visto previamente a Pelé y Maradona levantar el trofeo en 1970 y 1986.

Incluso, allí se dio el todavía recordado por generaciones "Gol del Siglo", desde las botas de Maradona. Para esta edición la ilusión guarda que el estadio pueda recibir otro momento lleno de mística, aunque no vaya a recibir la final del Mundial 2026.