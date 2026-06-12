Mundial 2026: Julián Quiñones fue un relámpago con México

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Julián Quiñones es una de las figuras más importantes de la Selección de México en el Mundial 2026. El colombiano nacionalizado mexicano hizo historia en los mundiales con su gol ante Sudáfrica. Además, de ser el primer gol del campeonato mundial, también fue uno de los más rápidos.

El tanto de Quiñones ha sacudido los libros de historia apenas en el arranque del torneo. Con una definición precisa a los 9 minutos, el atacante no solo puso en ventaja a México, sino que inscribió su nombre en el top 3 de los goles más rápidos la inauguración de un Mundial.

Este hito lo coloca en una posición de privilegio, siendo superado únicamente por las marcas históricas de César Sampaio en 1998 (5 minutos) y Philipp Lahm en 2006 (6 minutos). Para el fútbol mexicano, esta hazaña reafirma la capacidad del equipo para golpear y establecer su dominio.

México: debut complicado con reproche de la afición

México ganó 2-0 a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026. Una victoria importante que dejó claro que van por todas durante esta competición. Sin embargo, en muchos momentos del encuentro y pese a estar 2-0, la afición reprocho el nivel mostrado de los jugadores.

Una situación que no fue ajena para el DT nacional, Javier Aguirre, que dejó clara su postura: "Es un escenario brutal, eso hace que las patitas se te sacudan un poquito. Nunca en 25 partidos habíamos tenido un solo calambre y hoy tuvimos tres con calambres. Habla de que les pesó un poquito el escenario, no a todos".

México se jugará la clasificación frente a Corea del Sur

México se jugará la clasificación frente a Corea del Sur el próximo 18 de junio. La Jornada 2 del Mundial 2026 nos dará la oportunidad desde el primer encuentro de ver a los locales con una de las gratas sorpresas del torneo, un equipo asiático con mucho orden y un gran plan táctico.