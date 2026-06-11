Mundial 2026: El fin de los últimos "Inmortales" del fútbol y los récords que dejan

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El Mundial de Fútbol de 2026 no será solo una edición más, sino el torneo más grande y ambicioso en la historia de la FIFA. La competencia se expandirá de 32 a 48 selecciones y es la primera vez que es organizada conjuntamente por tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá, bajo el lema "We Are 26".

Con el pitazo inicial el 11 de junio en el icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México, comenzará el último capítulo de varias estrellas del fútbol mundial.

A lo largo de la historia, las Copas del Mundo han servido como el escenario definitivo para que los gigantes del deporte cuelguen sus botines, desde Pelé en 1970, hasta Ronaldo Nazario o Zidane en 2006.

Para este año, el certamen despedirá a una de las mayores rivalidades del fútbol, dos atletas que compitieron no solo por ser el número uno de su generación, sino de la historia.

Las despedidas más emblemáticas

El fútbol, al igual que la vida misma, se rige por ciclos de gloria que tarde o temprano encuentran su ocaso. Este suplemento les dejamos a ocho leyendas que dirán adiós en este certamen:

El adiós al maestro del arte, Lionel Messi llega al Mundial 2026 como el vigente campeón y máximo referente global a sus 38 años. Tras alcanzar la gloria en Qatar 2022, el capitán argentino buscará defender el título en Norteamérica, consolidando un legado que ya lo sitúa como el futbolista con más partidos disputados en la historia de la competición. Su participación será un tributo a la longevidad, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en disputar seis ediciones distintas del torneo.

Sus logros en la máxima cita son incomparables: es el único futbolista que ha ganado el Balón de Oro del Mundial en dos ocasiones (2014 y 2022) y ostenta el récord de máximo goleador argentino en la competición con 13 tantos, superando la histórica marca de Gabriel Batistuta.

Con la tercera estrella en el pecho, Messi encara este cierre de ciclo no solo como un competidor tras el bicampeonato consecutivo, sino como una leyenda viviente que brindará al mundo una última función de su magia en el escenario más grande de todos.

El segundo que se irá, es el máximo rival generacional, Cristiano Ronaldo a sus 41 años, llega no solo como un capitán, sino como un monumento viviente a la disciplina y la longevidad competitiva.

El legado del astro portugués en el torneo es una barra altísima, ya que llega con el récord de ser el único jugador en la historia que fue capaz de anotar en cinco ediciones consecutivas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) y buscará añadir una sexta, sin duda alguna.

Además, Cristiano, junto a Messi, tendrá seis participaciones en Mundiales, aunque para el máximo goleador histórico de las selecciones nacionales a nivel global, el 2026 no es solo una despedida, sino el último intento por bordar la estrella que le falta a su increíble palmarés.

El otro es el último mago de Europa y maestro del tiempo, Luka Modric, que encarará el Mundial 2026 como el motor de una Croacia consolidada en la élite. A sus 40 años y tras su paso por el AC Milan, el balcánico, junto a Messi, Cristiano y Guillermo Ochoa, son los únicos sobrevivientes de la Copa del Mundo de 2006.

Su legado con los "Vatreni" es inigualable: es el jugador con más apariciones en la historia (196 partidos) y ostenta el Balón de Oro de Rusia 2018 (donde fue subcampeón y premio The Best), el Balón de Bronce de Qatar 2022 y el subcampeonato de la Nations League 2023.

Con 12 distinciones como mejor futbolista croata del año, la figura más grande de su país se despide como uno de los mediocampistas más influyentes de la historia con cinco Mundiales.