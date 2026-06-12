Mundial 2026: Dembélé defiende a Mbappé y avisa sobre posibilidades de Messi en la Copa del Mundo

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Ousmane Dembélé será una de las principales figuras que tendrá el Mundial 2026, que ya abrió el telón en la jornada de este jueves 11 de junio. El delantero tiene todas las intenciones de conquistar el título del mundo junto a su compañero Kylian Mbappé, que llega plagado de críticas luego de una presentación complicada con el Real Madrid.

Dembélé aspira a conquistar una segunda corona mundial con Francia, un objetivo que considera superior a cualquier premio personal y que representa el desafío más importante de esta etapa de su carrera. Tras conquistar una nueva Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain y recibir el Balón de Oro, el atacante llega a la Copa del Mundo como uno de los principales referentes de un equipo repleto de estrellas y con claras aspiraciones de levantar el trofeo.

Dembélé sobre a Kylian Mbappé

La estrella del conjunto parisino salió en defensa de su compañero y amigo Kylian Mbappé, quien ha sido objeto de críticas durante la última temporada. El extremo consideró que muchos comentarios hacia el capitán francés han sido exagerados e injustos, destacando tanto sus cualidades futbolísticas como humanas.

Han sido muy injusto con él. Se pasan un poco con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble. Una persona estupenda fuera del campo, porque yo lo conozco desde hace mucho tiempo. A veces se pasan con las críticas solo porque se trata de Kylian Mbappé. No hay que ser tan duro con él. Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube la media, si no se la pone... Es demasiado·, declaró en una entrevista con el diario Marca.

Reconocimiento a Messi como campeón del Mundo

Durante la conversación también se refirió a Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el FC Barcelona. Consultado sobre las posibilidades del argentino de volver a ganar un Mundial, el francés no dudó en elogiarlo y aseguró que se trata de un jugador capaz de conquistar cualquier título.