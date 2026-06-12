Mundial 2026: ¡Duro golpe! Argentina tiene malas noticias con una de sus principales figuras

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La presencia de gran parte de sus estelares es determinante para las aspiraciones de Argentina en el Mundial 2026. Los actuales monarcas del mundo encendieron las alarmas con la baja de Nicolás Tagliafico, quien estarían prácticamente descartado para la fase de grupos.

El defensor no pudo entrenarse con normalidad junto al resto del plantel debido a una molestia física, lo que causó preocupación en el cuerpo técnico de cara al compromiso inaugural frente a Argelia. Además, su presencia en el segundo encuentro del certamen, ante Austria, también quedó en duda.

El lateral izquierdo del Olympique Lyon sufre una distensión grado I en el sóleo izquierdo, una lesión que lo obligó a trabajar de manera diferenciada durante los últimos días. La situación despertó especulaciones sobre una posible salida de la lista definitiva de convocados, aunque rápidamente se aclaró que el inconveniente físico no reviste una gravedad mayor.

Nicolás Tagliafico es duda para la Copa del Mundo

Desde el entorno de la selección llevaron tranquilidad al confirmar que Tagliafico no será desafectado del Mundial. Sin embargo, el cuerpo médico y técnico seguirá de cerca su evolución para determinar si estará en condiciones de disputar los primeros partidos del torneo. Por el momento, la prioridad es evitar cualquier riesgo que pueda agravar la lesión y comprometer su participación en el resto de la competencia.

El entrenador Lionel Scaloni y su equipo de trabajo optaron por un plan de recuperación progresivo para el defensor. De hecho, el futbolista ya había sido preservado en los amistosos previos, sin sumar minutos en los compromisos más recientes. Los próximos entrenamientos en Estados Unidos serán decisivos para evaluar su recuperación y establecer cuándo podrá reincorporarse plenamente a las actividades del grupo.