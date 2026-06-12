Mundial 2026: Wataru Endo anuncia su retiro internacional

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El fútbol a veces dicta sentencias demasiado crueles, y esta vez el golpe ha sacudido los cimientos del balompié asiático. En lo que ya se califica como un auténtico "golpazo" para las aspiraciones de Japón, la Asociación de Fútbol de Japón confirmó que su capitán y máxima figura de contención, Wataru Endo, ha sido desafectado de la convocatoria para el Mundial 2026 tras sufrir una severa lesión en el tobillo izquierdo.

La noticia ha caído como un balde de agua fría tanto en el campamento samurái como en el entorno del Liverpool FC, su club en la Premier League. Endo, quien estaba llamado a ser el ancla ecnómica y el líder espiritual de Japón en el torneo, no podrá liderar a los suyos en el terreno de juego.

El fin de una era: Una decisión drástica

La gravedad de la lesión no solo trunca el sueño mundialista de Endo para este verano, sino que ha provocado un desenlace aún más doloroso para los aficionados. Tras asimilar el alcance del daño en su tobillo y la imposibilidad de recuperarse a tiempo, el volante de contención ha tomado la drástica decisión de ponerle fin a su carrera con el seleccionado nacional.

A sus 33 años, Endo entendía que este certamen era el pináculo de su trayectoria internacional. La triste realidad de la fisioterapia y los tiempos de recuperación lo han llevado a dar un paso al costado de forma definitiva, cerrando un ciclo brillante donde se ganó el respeto del planeta fútbol por su entrega, disciplina y liderazgo silencioso.

Un vacío táctico y anímico imposible de llenar

Para el cuerpo técnico de Japón, la baja de Endo es un rompecabezas de pesadilla. No se trata únicamente de perder a un recuperador de balones de élite europea; se pierde la voz de mando dentro del vestuario y al hombre que dictaba el ritmo de juego de los Samuráis Azules.

A partir de este momento, el estratega japonés deberá reajustar su esquema a contrarreloj, buscando en la juventud de su plantilla el carácter necesario para absorber el impacto anímico de perder a su capitán. Japón tendrá que jugar este Mundial con una motivación extra: dedicarle cada partido al hombre que lo dio todo por la camiseta y que hoy, por un guiño del destino, tiene que ver el torneo desde el banquillo de la nostalgia.