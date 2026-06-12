Mundial 2026: Gilberto Mora es el sexto debutante más joven en la historia

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El fútbol es un juego de momentos, pero sobre todo, de elegidos. Cuando las botas del mexicano Gilberto Mora pisaron el césped en esta Copa del Mundo, las agujas del reloj parecieron detenerse para dar paso a un hito histórico. A sus 17 años y 240 días, el juvenil del Tri se ha convertido oficialmente en el sexto futbolista más joven en disputar un encuentro en toda la historia de la Copa Mundial Masculina de la FIFA.

Su debut representa la consagración de un proceso vertiginoso. Lejos de denotar la presión natural de un escenario que congrega la atención de miles de millones de espectadores, el juvenil se plantó en la cancha mostrando la soltura de un veterano, demostrando que la calidad no entiende de actas de nacimiento.

A la sombra de los gigantes

La hazaña de Mora adquiere una dimensión colosal al analizar con quiénes comparte el olimpo de la precocidad. La lista de los jugadores más jóvenes en la historia de la Copa del Mundo sitúa al mexicano en una posición de privilegio absoluto, rodeado por nombres que marcaron épocas en el balompié global.

El récord absoluto de precocidad en la máxima cita del fútbol permanece inamovible en manos del norirlandés Norman Whiteside, quien en la edición de España 1982 sorprendió al mundo al debutar con apenas 17 años y 41 días de edad. Detrás de él se ubica un tridente de poder africano que dejó una huella imborrable: en el segundo puesto histórico aparece el camerunés Samuel Eto'o, quien se estrenó en Francia 1998 con 17 años y 99 días; seguido muy de cerca en la tercera posición por el nigeriano Femi Opabunmi, debutante en Corea-Japón 2002 a los 17 años y 101 días; mientras que el cuarto peldaño le pertenece al también camerunés Salomon Olembé, con un registro de 17 años y 185 días.

Es justo por encima de Mora donde aparece la figura más mítica de este listado: el astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien ocupa el quinto lugar tras iniciar su legendario camino mundialista en Suecia 1958 con 17 años y 235 días. Al registrar 17 años y 240 días, Gilberto Mora se consolida firmemente en el sexto escaño histórico, superando por un margen de apenas cuatro días al nigeriano Bartholomew Ogbeche, quien cierra este selecto grupo en la séptima posición mundial con un debut registrado a los 17 años y 244 días.

El impacto para el fútbol mexicano

Para México, la irrupción de Mora constituye un bálsamo de frescura y esperanza de cara a los ambiciosos objetivos de su proyecto técnico. Históricamente criticado por una supuesta lentitud en el recambio generacional y cierta resistencia a alinear futbolistas de temprana edad en escenarios de máxima presión, el balompié azteca da hoy un golpe sobre la mesa en la vitrina más importante del planeta.

El desafío para Gilberto Mora apenas comienza. Integrar esta exclusiva nómina histórica es un galardón brillante, pero también una responsabilidad monumental. Mientras los analistas internacionales desglosan la madurez de su juego, el joven mediocampista se enfoca en lo verdaderamente trascendental: consolidar su juego y liderar la nueva era de su selección.