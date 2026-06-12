Mundial 2026: El impactante récord de entrenador que se romperá 3 veces en 72 horas

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Parte de los grandes momentos que veremos en el Mundial 2026 se verá en los banquillos. Durante las primeras 72 horas de competencia, tres técnicos distintos se irán superando entre sí para convertirse en el estratega de mayor edad en dirigir un encuentro de una Copa del Mundo, una marca que cambiará de dueño en cuestión de horas.

Hasta antes del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, el récord pertenecía al alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010 con 71 años, 10 meses y 13 días. Aquel registro se mantuvo intacto durante más de una década, desde el encuentro que su selección disputó ante Argentina en la fase de grupos de aquella edición.

Entrenadores con nuevo récord en el Mundial 2026

Este valioso registro no se hizo esperar mucho y en el mismo primer compromiso se implantó el mencionado hito. El primero en superar esa marca será el belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, quien dirigirá con 74 años, dos meses y un día. Sin embargo, su récord tendrá una duración muy breve, ya que horas más tarde el checo Miroslav Koubek, entrenador de República Checa, tomará el primer lugar al sentarse en el banquillo con 74 años, nueve meses y 10 días durante el duelo frente a Corea del Sur.

Pero la historia no terminará allí. El neerlandés Dick Advocaat, al frente de Curazao, establecerá una nueva referencia difícil de igualar al dirigir con 78 años, ocho meses y 15 días de edad. De esta manera, Advocaat se convertirá en el técnico más longevo en participar en un Mundial, dejando una marca que podría permanecer vigente durante muchos años.