Mundial 2026: Katia Itzel García escribirá una página dorada mundialista

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Katia Itzel García es una de las árbitras más importantes de Latinoamérica. La mexicana escribirá una página histórica en los libros de la Copa del Mundo, al alcanzar una hito importante en el Mundial masculino. De hecho, esto consolida su nivel, su carácter y criterio para dirigir en FIFA.

Itzel García se prepara para un momento cumbre en su carrera, será la 4ta árbitra del Países Bajos vs Japón. Un hito importante en la historia de los mundiales al ser la primera mujer mexicano en formar parte de la Copa del Mundo masculino; tendrá una tarea importante en un duelo clave.

La participación de Katia representa un hito sin precedentes para el balompié mexicano, abriendo camino para futuras generaciones de mujeres en el arbitraje nacional. Con los ojos del mundo puestos en Dallas, la jueza está lista para demostrar que su talento y preparación en el Mundial.

Katia Itzel García la primera árbitro en un Mundial Sub 20 varonil

Katia Itzel García fue la encargada de impartir justicia en tres duelos durante el Mundial sub 20 en Chile 2025. Italia vs Australia de la primera jornada y el Colombia vs Noruega en la segunda ronda y Japón vs Francia en 8vos de Final con actuaciones brillantes.

La Comisión de Árbitros de la FIFA destacó el desempeño de la mexicana: "Gran trabajo técnico, físico y disciplinario" durante los partidos del Mundial Sub 20 en un torneo masculino. Esto la mantuvo en el radar de cara al Mundial 2026 y ahora le toca ser cuarta árbitro en el torneo.

García es una de las figuras más destacadas del arbitraje mexicano actual. Originaria de la Ciudad de México, comenzó su carrera en el fútbol profesional dentro de la Liga MX Femenil; donde rápidamente se ganó un lugar por su autoridad y capacidad para manejar partidos de alto voltaje.

Su ascenso fue meteórico: en poco tiempo debutó como árbitra central en la Liga de Expansión MX y posteriormente en la Liga MX varonil, un hecho que marcó un precedente importante en el arbitraje nacional.