Mundial 2026: México acabó con su "maldición" en los partidos inaugurales

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El Mundial 2026 ya inició su recorrido y la fiesta más importante del fútbol ya es una realidad, así como también lo es que México acabó con la mala racha que traía en partidos inaugurales.

El combinado azteca, que es una de las tres selecciones anfitrionas junto a Estados Unidos y Canadá, se llevó el triunfo ante su similar de Sudáfrica con marcador de 2-0.

Esa victoria marcó un hito para los mexicanos en Copas del Mundo, porque dio por cerrada la seguidilla en la que el 'Tri' no podía ganar en el partido inaugural.

¿Cómo estaba ese historial de México?

Los de Javier Aguirre dieron el primer golpe sobre la mesa en el Grupo A, que conforman también con República Checa y Corea del Sur. El inicio convenció por momentos y allanó el camino para el objetivo de avanzar a dieciseisavos.

El historial mexicano en mundiales en el primer partido no tenía victorias, justo una tendencia a la que acaban de poner fin:

Uruguay 1930: Francia 4 - 1 México.

Brasil 1950: Brasil 4 - 0 México,

Suiza 1954: México 2 - 3 Suiza.

Suecia 1958: Suecia 3 - 0 México.

Chile 1962: Brasil 2 - 0 México.

México 1970: México 0 - 0 Unión Soviética.

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1 - 1 México

A su vez, esta seguidilla preocupaba porque México es el combinado que más partidos inaugurales ha protagonizado, con un total de ocho enfrentamientos.