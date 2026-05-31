Los hijos de Cristiano Ronaldo lo sorprenden con una confesión que se volvió viral

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Cristiano Ronaldo está acostumbrado a romper récords, llenar estadios y ser reconocido en cualquier rincón del planeta. Sin embargo, ni siquiera una de las figuras más influyentes del deporte mundial estaba preparado para escuchar la respuesta que le dieron sus propios hijos durante una conversación.

El momento ocurrió en uno de los contenidos compartidos por el delantero portugués, donde decidió hacer una pregunta sencilla a los pequeños de la casa sobre quién era la persona más famosa que conocían. Pero, no vio venir la respuesta de sus herederos.

La respuesta que descolocó a Cristiano Ronaldo

La lógica parecía indicar que los niños mencionarían a su padre. Después de todo, Cristiano Ronaldo es considerado una de las personalidades más reconocidas del mundo, con una influencia que trasciende el fútbol y alcanza el entretenimiento, los negocios y las redes sociales.

Sin dudarlo, los niños respondieron que la persona más famosa que conocen es su madre, Georgina Rodríguez. La respuesta tomó por sorpresa al futbolista, cuya expresión de incredulidad y humor no tardó en hacerse viral entre los seguidores de la familia.

El fenómeno Georgina Rodríguez

Aunque la respuesta generó risas entre los fanáticos, lo cierto es que Georgina Rodríguez se ha convertido en una celebridad global por mérito propio.

La empresaria, modelo e influencer ha construido una comunidad de millones de seguidores en redes sociales y consolidó su popularidad gracias a proyectos como su serie documental, que ha sido vista en numerosos países.

Su presencia mediática ha crecido de manera constante durante los últimos años, convirtiéndola en una figura con identidad propia más allá de su relación con el futbolista portugués.