Georgina Rodríguez aparece irreconocible en el Festival de Cannes

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Georgina Rodríguez dejó a todos boquiabiertos tras su llegada al Festival de Cannes 2026. La empresaria e influencer sorprendió al público con un inesperado cambio de imagen que rompió por completo con su sello personal.

La pareja de Cristiano Ronaldo eligió uno de los eventos más exclusivos del calendario social de Cannes para presentar su transformación, consolidando una vez más su capacidad para convertir cualquier aparición pública en fenómeno viral.

El cambio de Georgina Rodríguez que nadie esperaba

Hasta su llegada a la Costa Azul, Georgina mantenía intacta su clásica imagen brunette, sin embargo, apenas unas horas después sorprendió con una melena rubio platino de raíces oscuras y ondas suaves, una estética que muchos compararon con algunos de los looks de Kim Kardashian.

El nuevo look fue presentado durante la gala Women in Motion, organizada por el grupo Kering en el marco del Festival de Cannes, uno de los eventos paralelos más exclusivos del certamen cinematográfico.

Su estilista, Dimitris Giannetos, compartió imágenes del resultado en redes sociales y bautizó el tono como “French Girl Blonde”, una tendencia que mezcla rubio muy claro con raíces marcadas para lograr un acabado menos uniforme y más relajado.

Un guiño a la estética noventera

Más allá del cambio capilar, Georgina apostó por una camisa satinada azul metálico con transparencias, pantalón negro de vestir y lencería visible, una combinación que recordó a la sensualidad minimalista popularizada por Tom Ford en Gucci durante los años 90.

El look que también ha sido reinterpretado por Kim Kardashian, se complementó con joyas de Chopard y su mediático anillo de compromiso, estimado en varios millones de dólares, elevando aún más el impacto visual de su aparición.

Aunque el rubio platino acaparó titulares, varios medios especializados apuntan a que podría tratarse de una transformación temporal mediante peluca o extensiones, ya que Georgina reapareció posteriormente en Cannes con su cabello oscuro habitual.

Esto no impidió que el movimiento cumpliera su objetivo que era dominar la conversación digital y reforzar la imagen camaleónica de la influencer, que en los últimos años ha evolucionado de figura vinculada al universo deportivo a referente global de moda, lujo y lifestyle.