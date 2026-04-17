Kim Kardashian impacta en redes con sensual fotografía ¡Mírala!

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La modelo, empresaria e influencer Kim Kardashian vivió con gran emoción el festival de Coachella 2026. A través de Instagram, la estadounidense se mostró muy feliz y sensual, portando un ajustado body en color negro, pantalón de cuero y maquillaje glam.

Kim en Coachella

En el carrusel de imágenes posteado en su perfil de Instagram, la segunda de la dinastía Kardashian-Jenner, mostró como la música es importante en su vida y lo mucho que disfrutó el show que ofreció el cantante canadiense Justin Bieber.

La belleza como es costumbre tuvo un toque llamativo en su look para el festival, optando por llevar un pañuelo de Harley Davidson para cubrirse el rostro del viento del desierto.

“Coachella Hallelujah”, es el mensaje en el pie de foto del carrusel, en las cuales el busto de la empresaria es el centro de atención.

Lewis Hamilton en las imágenes

En una de las fotografías aparece Kim sentada encima del piloto británico, con quien ha estado muy ligada en los últimos meses.

La mano tatuada de Hamilton se ve claramente en la imagen, siendo un momento especial ya que la acompañó al show llegando tapados y sin levantar mucho alboroto.

Las especulaciones de amor entre Kim y piloto de la Formula 1 surgieron por primera vez en enero de este 2026, cuando fueron vistos juntos en una fiesta en Aspen, Colorado.

Luego, ambos estuvieron juntos en el Super Bowl 2026, celebrado en California.