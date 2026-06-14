Sofía Vergara derretida por el físico de Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

La actriz colombiana Sofía Vergara habló en una reciente entrevista lo guapo y atractivo que le parece el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Sofía habla de Cristiano

Sin tapujos la belleza de 53 años sostuvo una conversación muy especial con la conductora Denise Reyes, hablando del legado del también empresario, quien este 2026 juega su último Mundial, con la esperanza de alzar la copa del mundo.

Denise le comentó a la estrella de la serie “Mother Family” que su equipo favorito es el de Cristiano, a lo que ella sin filtros respondió.

“Verdad es el último Mundial de Cristiano que ya está viejito, ya no tiene la edad. Evoca sentimientos. Está divino, está muy buenísimo”, comentó.

Las palabras dejan muy claro el elogio de la guapa colombiana para el astro del fútbol.

Amor por Colombia

Para Vergara su equipo favorito es sin duda la selección de su natal Colombia, la cual espera ver brillar muy grande en la justa deportiva que se celebra simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá.

La artista recordó momentos de juventud en su país, donde el fútbol era parte importante de su vida y creció admirando a grandes como Carlos Valderrama.

Aunque Vergara vive en Estados Unidos con su familia, su Barranquilla, Colombia, sigue muy presente en su corazón en especial cuando escucha el himno en el campo de juego.

También destacó con gran humor que observa los partidos por los futbolistas que para ella muchos son guapos, teniendo un gusto particular por los italianos.