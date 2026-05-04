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Ex de Sofía Vergara quiso conquistar el corazón de esta miss venezolana

En una entrevista la exreina de belleza reveló el nombre del actor que le “echó los perros”

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Kleimar Reina
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 07:37 pm
Ex de Sofía Vergara quiso conquistar el corazón de esta miss venezolana
Joe Manganiello y Daniela Di Giacomo / Cortesía
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En una reveladora entrevista para el programa ‘Dime la Neta’, la presentadora venezolana y exreina de belleza Daniela Di Giacomo confesó quién fue el actor que se acercó a ella con segundas intenciones.

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Se trata de Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara, quien se habría interesado en la criolla años antes de haber comenzado una relación con la colombiana.

Tras su éxito con la película ‘Magic Mike’, Joe se convirtió en uno de los actores más codiciados por las mujeres, su atractivo físico y la trama de la cinta hizo que su fama se impulsara. Sin embargo, Daniela aclaró que su acercamiento ocurrió antes del estreno del film.

“Me echó los perros”

Aunque la entrevista fue a inicios de año, el fragmento ha tomado relevancia en redes sociales. Según su relato, todo ocurrió en un junket (rueda de prensa con elenco y productores de una producción), donde Joe Manganiello se le acercó para pedirle su número telefónico.

"A mí me echó los perros Joe Manganiello cuando estaba empezando. El en el 'junket' me dice ‘¿Qué vas a hacer después de esto?’, super respetuoso”, aseguro Di Giacomo.

Su jefa para aquel entonces, le sugirió emocionada que aceptara darle su número, pero la Miss International 2006 rechazó la propuesta.

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