¿Shakira o Shakibecca?: Aseguran que no era la cantante en la fiesta inaugural

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Las redes sociales han desatado una ola de especulaciones después de la presentación de Shakira en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, luego de que algunos usuarios difundieran una teoría conspirativa.

Con un despliegue sin precedentes, la colombiana cantó por primera vez “Dai Dai” junto a Burna Boy en el Estadio Ciudad de México en el partido inicial de la fiesta mundialista. Con un traje amarillo fosforescente, su presencia escénica y un grupo de baile, ‘Shak’ se proclamó la reina indiscutible.

Las redes sociales hablan

A través de las redes sociales, los internautas no quedaron convencidos con la actuación de Shakira y afirmaron que se trataba de su doble venezolana Shakibecca, quien hace poco se presentó en el aeropuerto de la Ciudad de México para cantar “Dai Dai”.

Según usuarios, ‘Shak’ habría recurrido al lip sync durante la interpretación del tema oficial y, además, sugirieron que sus movimientos no concordaban con los característicos de la artista, por esta razón dudaron de la presencia de la barranquillera en la fiesta inaugural.

Sin embargo, la venezolana compartió en sus historias de Instagram que no se encontraba en el estadio, echando por la borda todas las especulaciones de las plataformas digitales.

Por su parte, Shakibecca se tomó los comentarios con humor. “Dejen su vacilón que yo estaba viendo a Shakira en el Saintregis con mis amigos, no manchen”, indicó en Instagram.