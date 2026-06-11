Shakibecca, la imitadora venezolana de Shakira podría enfrentar sanciones

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La imitadora venezolana Rebeca Maiellano, mejor conocida como Shakibecca, vuelve a estar en el ojo del huracán. Su reciente presentación en México podría traerle consecuencias legales tras interpretar “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La controversia estalló después de que circularan videos de una activación realizada en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, donde la artista venezolana apareció caracterizada como la cantante colombiana e interpretó la canción que Shakira grabó junto a Burna Boy.

¿Shakibecca en problemas?

Diversos usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar si Shakibecca contaba con las autorizaciones necesarias para interpretar públicamente una canción asociada al Mundial 2026 y utilizar elementos visuales relacionados con la imagen oficial del evento.

La discusión tomó fuerza porque “Dai Dai” no es solo un sencillo musical, sino la canción oficial de una de las competiciones deportivas más importantes del planeta.

Diferentes reseñas señalan que, el uso comercial de símbolos, marcas o contenidos protegidos por la FIFA podría derivar en requerimientos legales o sanciones económicas si no existen licencias o permisos correspondientes.

Ella asegura tener permiso

Ante la ola de comentarios, la venezolana respondió públicamente a las críticas y afirmó que posee las autorizaciones necesarias para realizar este tipo de presentaciones.

En declaraciones recogidas por medios mexicanos, Maiellano explicó que su trabajo forma parte de un espectáculo tributo y defendió que durante años ha desarrollado una carrera artística basada en la admiración hacia Shakira.

Además, sostuvo que la propia cantante colombiana ha reconocido en distintas oportunidades su labor como imitadora.

La artista insistió en que conoce las reglas que rodean su actividad profesional y minimizó los cuestionamientos surgidos en internet, donde las opiniones continúan divididas entre quienes consideran que se trata de un homenaje legítimo y quienes creen que ha cruzado una línea.

Originaria de Calabozo, estado Guárico, Rebeca comenzó a imitar a Shakira cuando tenía apenas 12 años, impulsada por familiares y amigos que notaban un gran parecido físico y vocal con la estrella colombiana.

Con el paso del tiempo convirtió esa admiración en una profesión que la ha llevado a presentarse en Venezuela, México, Colombia, Brasil, Guatemala y Estados Unidos.