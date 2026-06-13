Animadoras venezolanas viven disputa durante entrevista con Alicia Machado

Suscríbete a nuestros canales

Un polémico momento protagonizaron las animadoras venezolanas Joseline Rodríguez y Katherine Coromoto en Miami, Florida, Estados Unidos.

El percance ocurrió en un evento de la Miss Universo 1996, actriz y empresaria, Alicia Machado, desatando fuertes comentarios, unos a favor de Joseline, y otros a favor de Katherine, esta última conocida por entrevistar a reinas de belleza en Miami.

El polémico video

En el clip que circula en las redes sociales se aprecia el momento exacto que Rodríguez se acerca para entrevistar Alicia, despertando cierta incomodidad en Coromoto, quien sin tapujos le soltó: “No mi princesa la tengo yo, déjame hacerle la entrevista”.

Joseline, quien el año pasado participó en el reality Miss Universe Latina, y es conocida por su carrera en los medios venezolanos, no dudo en responderle: “No tienes nada preparado”, para de inmediato caminar hasta donde estaba la Miss Universo y comenzar la conversación.

La rubia quien trabajó por muchos en el show “Vitrina en construcción” y fue apodada por muchos como “La Britney Spears venezolana”, habló con Machado sobre sus proyectos y sus productos de proteínas.

Mensaje de Joselina Rodríguez

El notable roce dejó fuertes comentarios por la actitud de ambas, a lo que Joseline salió en su defensa en los comentarios del clip, asegurando que Katherine tuvo su momento para entrevistar a Alicia Machado, y que ella solo se adelantó porque estaba lista.

“No pasó nada, ella tuvo su momento también. Solo me adelanté ya que ella no estaba lista y Alicia en algunas ocasiones no espera”, escribió.

Hasta el momento Katherine no ha ofrecido declaraciones sobre el incómodo momento.