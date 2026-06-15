Danny Ocean estremeció a México con un concierto gratuito

Suscríbete a nuestros canales

Después de su debut en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, Danny Ocean se lanzó a la colonia Roma para ofrecer un espectáculo gratuito.

El evento reunió a más de 10 mil fanáticos del intérprete de temas como “Me rehúso” y “Mónaco”, quien agradeció a sus seguidores mexicanos por todo su apoyo. El venezolano anunció su presentación para cantar “algunas canciones” de su repertorio el domingo 14 de junio.

La convocatoria fue máxima, a pesar de ser un anuncio de última hora por medio de su cuenta oficial de X, por lo que la presentación improvisada desbordó la capacidad del parque.

“CIUDAD DE MÉXICO: Mañana domingo a las 5:00 p. m. voy a estar cantando algunas canciones en el Jardín Pushkin, Roma. Graaaaatis… Los que quieran llegarse, ya saben. Nos vemos mañana”, escribió.

Danny Ocean desbordó la colonia Roma

A las 5:00 de la tarde, Danny Ocean llegó con toda la energía al lugar, luego de la incertidumbre por su actuación gratuita. El artista subió a una plataforma para cantarle a centenares de personas que esperaron bajo la lluvia.

El cantante inició el show con “Mónaco”; le siguieron “Imagínate”, “Vitamina”, “Dembow”, “Ay Mami”, “Ley universal”, “Priti” y el infaltable “Me rehúso”. Estos temas armonizaron el ambiente por casi una hora.

Danny Ocean hace historia

Por primera vez en la historia de los mundiales, un venezolano fue parte de la fiesta inaugural. Danny cantó “Partidazo”, un tema que pertenece al álbum oficial de la FIFA.

En su debut, el criollo vistió de vinotinto para una presentación de apenas segundos.