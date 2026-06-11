Mundial 2026: Danny Ocean lanza emotivo mensaje tras su presentación en México

Suscríbete a nuestros canales

“Muchas gracias”, fue el mensaje con el que el cantante y compositor venezolano Danny Ocean, reaccionó a su presentación en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Ciudad de México.

Danny en la ceremonia

El artista de 34 años entonó a todo pulmón su tema “Partidazo” ante la mirada de millones de espectadores de todo el mundo y vistiendo un traje en color vinotinto, una referencia única a la selección de Venezuela, que este 2026 no logró clasificar a la justa.

Fue en Instagram que Danny posteó un video de toda su presentación acompañada de bailarinas y teniendo en grande la figura de la copa dorada.

El gran momento de orgullo para Venezuela por ver a un artista cantando en un escenario tan importante, despertó mensajes de felicidad por parte de figuras como Erika de la Vega, Rebeca Moreno, Jerry Di, Nacho entre otros.

Shakira Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y J Balvin, fueron otros de los artistas que estuvieron en la presentación de la FIFA.