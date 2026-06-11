Farándula

Mundial 2026: Danny Ocean lanza emotivo mensaje tras su presentación en México

El artista se convirtió en el gran protagonista de la jornada al presentarse en la emblemática ceremonia 

Por

Elvis González
Jueves, 11 de junio de 2026 a las 03:28 pm
Mundial 2026: Danny Ocean lanza emotivo mensaje tras su presentación en México
Danny Ocean Mundial 2026 / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

“Muchas gracias”, fue el mensaje con el que el cantante y compositor venezolano Danny Ocean, reaccionó a su presentación en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Ciudad de México.

NOTAS RELACIONADAS

Danny en la ceremonia

El artista de 34 años entonó a todo pulmón su tema “Partidazo” ante la mirada de millones de espectadores de todo el mundo y vistiendo un traje en color vinotinto, una referencia única a la selección de Venezuela, que este 2026 no logró clasificar a la justa. 

Fue en Instagram que Danny posteó un video de toda su presentación acompañada de bailarinas y teniendo en grande la figura de la copa dorada.

El gran momento de orgullo para Venezuela por ver a un artista cantando en un escenario tan importante, despertó mensajes de felicidad por parte de figuras como Erika de la Vega, Rebeca Moreno, Jerry Di, Nacho entre otros.

Shakira Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y J Balvin, fueron otros de los artistas que estuvieron en la presentación de la FIFA. 

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?