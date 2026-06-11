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Mundial 2026: Salma Hayek aparece radiante en la ceremonia de apertura

Las emociones no se hacen esperar en la celebración deportiva, que se juega en México, Canadá y Estados Unidos 

Por

Elvis González
Jueves, 11 de junio de 2026 a las 02:50 pm
Mundial 2026: Salma Hayek aparece radiante en la ceremonia de apertura
Salma Hayek / Cortesía
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A la ceremonia de apertura del Mundial 2026 no podía faltar la reconocida actriz Salma Hayek, que ofreció un emocionando discurso resaltando la cultura mexicana y la unión de las naciones.

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Discurso en honor a México 

La artista hace retumbar de emoción el Estadio Ciudad de México, donde no dudo en mostrar enorme apoyo a la selección mexicana, quien este jueves 11 de junio juego en contra de Sudáfrica.

“Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde inicia el primer partido. Que viva México y que viva el mundo”, dijo Salma ante el recinto totalmente abarrotado.

Salma junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo la colocación de la copa dorada en el estadio, un momento único para ella y toda la cultura de la nación azteca. 

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