Mundial 2026: Inauguración desata ola de fuertes críticas por presentaciones

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¡Es oficial! El Mundial 2026 ha comenzado con la apertura celebrada en México que contó con una serie de presentaciones a cargo de figuras como Shakira, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Burna Boy, Maná y Los Ángeles Azules.

Sin embargo, aunque el espectáculo intentó resaltar el sabor y la riqueza de la cultura mexicana, el resultado final no logró convencer a la audiencia global.

Opiniones en redes

A través de la plataforma X, usuarios expresaron su decepción, afirmando que esperaban mucho más, argumentado que se trataba de una justa deportiva muy importante, que se realiza cada cuatro años y que México es uno de los tres países anfitriones.

Entre las principales quejas, dicen que hubo falta de presupuesto y una vacía escenografía sin lugares emblemáticos de México, donde tienen una rica cultura azteca.

“Nos quedaron debiendo con esta inauguración”, Nada, la peor de todas”, “Un asco”, “Que vergüenza de inauguración... Qué paso ahí México”, son algunas de las muchas opiniones.

Otros destacan que la ceremonia fue excesivamente corta y que se pudo mostrar mucho más que solo un grupo de artistas cantando a cada momento.