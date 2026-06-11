Elena Rose conquista la antesala del Mundial 2026: así fue su presentación

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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 comenzó con buena música y una fuerte presencia latina. En medio de la expectativa por el torneo que reunirá a México, Estados Unidos y Canadá como sedes anfitrionas, la cantante Elena Rose fue una de las grandes protagonistas.

La estadounidense con raíces venezolanas cerró con broche de oro el FIFA Countdown Concert, un evento que sirvió como antesala oficial a la máxima cita del fútbol mundial celebrado el miércoles 10 de junio en México.

Un gran espectáculo previo al Mundial 2026

El concierto se desarrolló en el emblemático Auditorio Nacional de Ciudad de México, uno de los recintos culturales más importantes de América Latina. Sin embargo, la producción fue mucho más allá de una presentación convencional.

Como parte de la estrategia de integración entre las tres naciones organizadoras del Mundial 2026, el espectáculo estuvo conectado en tiempo real con escenarios ubicados en Toronto y Los Ángeles.

La propuesta permitió crear una experiencia simultánea que unió música, tecnología y fútbol en una sola transmisión continental.

Elena Rose, la encargada de cerrar la gran noche

Si había una actuación especialmente esperada por los asistentes y seguidores del evento, era la de Elena Rose. La cantante fue la encargada de poner el punto final a la velada, un rol reservado para los artistas con mayor capacidad de conectar con el público y generar impacto mediático.

Su presentación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron videos, fotografías y reacciones sobre el espectáculo.

Además del reconocimiento del público, la propia cantante compartió su emoción a través de Instagram, donde publicó imágenes de los preparativos y de su participación en el evento.

En su mensaje agradeció a la FIFA, a su equipo de trabajo y a quienes han acompañado su carrera, dejando claro el significado especial que tuvo para ella formar parte de un acontecimiento de alcance mundial.

“Tu me haces rimar con agradecimiento’ @fifaworldcup Gracias a todos lo que hacen posible que este mensaje siga llegando a más corazones. Gracias Dios, Gracias familia, Gracias vida”, fue su mensaje.

Un cartel de lujo para inaugurar la fiesta mundialista

El FIFA Countdown Concert reunió a artistas de distintas generaciones y estilos musicales.

Elena Rose compartió escenario con nombres de gran peso internacional como Andrea Bocelli, la agrupación mexicana Los Ángeles Azules y la cantante Belinda.