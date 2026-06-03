La FIFA confirma participación de Elena Rose en show previo al Mundial 2026

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La fiebre por el Mundial 2026 sigue más fuerte que nunca en todo el mundo, más ahora con la confirmación musical de la cantante Elena Rose. La belleza venezolano-estadounidense tendrá una participación especial en la Copa Mundial de la FIFA.

Revelación de Elena

La organización informó que la artista de 31 años pisará suelo mexicano el 10 de junio para unirse a la antesala de la Copa Mundial 2026, evento que lleva por nombre “Countdown Concert”.

Rose, que se especializa en los géneros de pop latino, urbano contemporáneo y reguetón, repasará los éxitos más grandes de su carrera en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Será una celebración especial de apertura incluida como parte de la experiencia del concierto México Vibra”, escribió la FIFA en sus redes sociales oficiales.

Tras la noticia, Elena, hija de la excandidata al Miss Venezuela Rosanel Hernández, escribió en Instagram un mensaje corto de felicidad por una nueva oportunidad en su carrera musical, y en un escenario tan grande como el Mundial.

“Agradecida de ser parte de esto”, escribió.

Show en los países sedes

En Estados Unidos la antesala será en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

Mientras que en Canadá se realizará en el Fort York National Historic Site, en Toronto.