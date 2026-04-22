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La cantante Elena Rose regresa a Caracas y visita su antiguo colegio

Tras año sin pisar Venezuela, la artista venezolana reconectó con su infancia al visitar su antiguo Colegio El Peñón

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 02:53 pm
La cantante Elena Rose regresa a Caracas y visita su antiguo colegio
Elena Rose / Cortesía
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Después de años ausente del país Elena Rose regresó a Venezuela para reconectar con una parte de ella, en una visita a su antiguo Colegio El Peñón, donde le cantó a los más pequeños.

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En una jornada marcada por la nostalgia, juventud y música, la artista venezolana llegó de sorpresa a la institución, recibida por la directora Adriana Rodríguez, el cuerpo docente y cientos de niños.

Elena Rose realizó un recorrido por las instalaciones del centro educativo donde se formó. Áreas como el aula de preescolar, la tarima y los espacios recreativos fueron parte del itinerario.

Elena Rose comparte versión acústica

Para culminar su visita al colegio, la cantautora compartió una versión acústica del tema “Me lo merezco”, una producción que resalta el amor propio y va ligado a su filosofía "ser luz". Además, interpretó “Caracas en el 2000”, un momento donde los niños cantaron a todo pulmón.

Horas después se trasladó a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, en el Centro Cultural Chacao para compartir unos minutos con los niños artistas.

Cabe destacar que la Rose no ha publicado información ni material de su paso por la capital, sin embargo, en redes sociales circulan los videos virales de su estancia en el país.

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