Elena Rose y Clara Vegas en Puerto Rico: Así fue el emotivo encuentro de las bellezas

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La Universo Venezuela 2025, Clara Vegas, sostuvo un emotivo encuentro en Puerto Rico con la cantante Elena Rose. Las figuras se unieron en un abrazo e intercambiaron palabras de cariño, un momento que quedó registrado ante las cámaras.

Encuentro en Puerto Rico

Clara que arribó a la "Isla del encanto" la tarde del jueves 21 de mayo para participar próximamente en un importante desfile moda, se fue a la presentación de Rose en San Juan, un concierto en el que la artista repasó los mayores éxitos de su carrera.

Clara estuvo en primera fila con su madre y hermana disfrutando de todo el talento de Elena, nacida el 23 de marzo en Miami, Florida.

En los videos aparece la modelo y actriz de 23 años conversando muy emocionada con Rose detrás del escenario.

Mensaje en redes

“Elena Rose gracias por todo lo que eres y trasmites. El mundo necesita más gente como tú. PURA LUZ, AMOR, Y BUENAS VIBRAS. Qué bonito como trabaja el universo que nos puso en Puerto Rico en la misma fecha y me dio la oportunidad de conocerte”, escribió la beldad criolla en Instagram.

La publicación despertó comentarios de cariño del público, por verlas tan unidas en representación de Venezuela.

Erika De La Vega y Mónica Pasqualotto comentaron la publicación con emijos de corazones.