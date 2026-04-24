José Rafael Briceño ayuda en la preparación de Clara Vegas

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El comediante y locutor venezolano, José Rafael Briceño, se suma al equipo de preparación de la Miss Venezuela Universo 2025 Clara Vegas Goetz.

Un nuevo profesor para Clara

La modelo y actriz de 23 años fue hace semanas foco de fuertes comentarios por su oratoria, por lo que recurre al experto para que la ayude a tener un mejor vocabulario, dicción y expresión corporal.

Briceño es conocido en todo el país por haber sido el profesor del Miss Venezuela por varios años, preparando a reinas como Dayana Mendoza, Stefanía Fernández, María Gabriela Isler y Migbelis Castellanos.

Fue a través de un video en posteado en TikTok que Vegas repasó su semana de entrenamiento para la justa universal en Puerto Rico, destacando sus clases con José Rafael Briceño.

Palabras de la reina

“El martes en la noche hice una clase con el profesor Briceño. Estoy tomando clases con él, todas las reinas del Miss Venezuela. Tuve una clase privada con él y fue lo máximo”, indicó con emoción.

La llegada del locutor a la preparación de Clara, se da semanas más tarde de un video viral en redes sociales por parte de una locutora y abogada llamada Layla Peña, quien la estaba aconsejando.

Para el certamen universal la criolla también recibe ayuda de otros profesores como Carlos Galíndez, con la meta de llevarse la octava corona para Venezuela.