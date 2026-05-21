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¡Meses antes! Clara Vegas ya se encuentra en la sede de Miss Universo 2026

La criolla sigue con su preparación para el certamen universal que se podría realizar en noviembre 

Por

Elvis González
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 04:48 pm
¡Meses antes! Clara Vegas ya se encuentra en la sede de Miss Universo 2026
Clara Vegas / Cortesía
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La Miss Venezuela Universo 2025 Clara Vegas ya se encuentra en Puerto Rico, para conocer de la cultura y participar en el Fashion Show “Opulenta”, el próximo desfile del diseñador Luis Antonio.

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La rubia de 23 años posteó en Instagram lo que fue su llegada a la “Isla del encanto”, siendo recibida por su madre, hermana y un grupo de fanáticos boricuas, que no dejaron de fotografiarla y grabarla. 

Agenda de Clara en la isla

Clara desfilará el lunes 25 de mayo en el show, en el que conocerá y compartirá con candidatas al concurso Miss Universo Puerto Rico 2026.

Emocionada y con gran sonrisa la actriz manifestó estar muy contenta de pisar suelo boricua meses antes de que inicie la concentración internacional, en la que buscará la octava corona para Venezuela.

En sus primeros minutos en PR la beldad criolla se fue Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde será la gala de coronación posiblemente en noviembre.

Gran emoción

“¡Llegamos a Puerto Rico!”, escribió Vegas en el pie de foto de la publicación, en la que también se le vio gritar con euforia Venezuela, tal como si estuviera sobre el escenario del Miss Universo.

Tras caminar y conocer un poco las calles de San Juan, Clara se fue a un lugar de comida rápida para probar mofongo, plato originario de la isla.

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