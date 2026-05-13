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El profesor Briceño lo cuenta todo sobre la preparación de Clara Vegas

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 06:04 pm

En los próximos meses, la Miss Venezuela llegará a Puerto Rico para pelear la octava corona para el país

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José Rafael Briceño volvió a la Quinta Miss Venezuela para impartir clases de oratoria a Clara Vegas rumbo al Miss Universo 2026, que se celebrará en noviembre desde Puerto Rico.

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En su visita al programa Ronda TV, transmitido por Meridiano Televisión, el profesor Briceño hizo públicas las virtudes que tiene la reina de belleza en su preparación para competir en el certamen internacional.

“Clara tiene lo más importante: es espontánea y fresca. Está echando para adelante. Solo hay que editar, solo hay que recortar… sabes que es difícil cuando la gente no dice nada. Además, tiene claridad de lo que está pasando”, apuntó el experto.

Aunque no es un regreso oficial a sus labores como profesor de oratoria de las misses, compartió que también está colaborando con Valeria Di Martino, Miss Venezuela International; Mística Núñez, Miss Venezuela World, y Silvia Maestre, Miss Supranational.

Para conocer más detalles de la entrevista a José Rafael Briceño, puedes acceder al vídeo.

 

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