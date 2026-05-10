Reinas con sus reinas: así celebra el Miss Venezuela el Día de la Madre

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El glamour del certamen más importante del país se unió al amor maternal. La organización del Miss Venezuela sorprendió a sus seguidores al presentar una sesión fotográfica especial por el Día de la Madre, donde las actuales reinas de belleza posaron junto a sus madres.

La sesión estuvo bajo el lente del reconocido fotógrafo Víctor Guillén, quien capturó momentos íntimos y sofisticados que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales por su estética y calidez.

Miss Venezuela International y su madre

La primera publicación fue la de Valeria Di Martino, actual Miss Venezuela International, quien posó junto a su madre Aisquel Machado. Ambas lucieron un estilo sobrio y elegante, transmitiendo complicidad y orgullo en cada gesto.

La fotografía fue recibida con entusiasmo por los fanáticos del certamen, que destacaron la armonía entre madre e hija y el aire de sofisticación que caracteriza a la representante venezolana en competencias internacionales.

Silvia Maestre y el emotivo mensaje

Otra publicación que se robó la atención fue la de Silvia Maestre, Miss Supranational Venezuela, quien apareció junto a su madre Teresa Camero.

La imagen estuvo acompañada de una frase que se volvió viral: “Mamá: el primer nombre del amor y la corona más noble de la vida”.

Mística Núñez y su elegancia en rojo pasión

La Miss World Venezuela, Mística Núñez, también formó parte de este homenaje fotográfico. En su publicación, compartió escena con su madre Sonaly Rujano, en una producción donde ambas deslumbraron con looks elegantes.

La reina de belleza lució un vestido rojo intenso que resaltó su porte, mientras su madre apostó por un atuendo largo y sofisticado que complementó perfectamente la estética del retrato.

Clara Vegas y Andreína Goetz: una historia de legado en la belleza venezolana

El cierre de esta emotiva serie fotográfica estuvo protagonizado por la actual Miss Venezuela Universo, Clara Vegas Goetz, junto a su madre, la recordada reina de belleza Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.

Ambas posaron luciendo sus bandas y coronas, en una imagen que simboliza un hecho histórico dentro del certamen como lo es la continuidad de un legado de belleza entre madre e hija dentro del mismo concurso.

Clara Vegas ha sido destacada precisamente por esa conexión generacional, convirtiéndose en una de las pocas reinas que representa una herencia directa dentro del Miss Venezuela.

Miss Venezuela celebra la maternidad con lujo, emoción y tradición

Esta producción especial no solo celebró el Día de la Madre, sino que también reforzó la imagen del Miss Venezuela como una plataforma que combina belleza, familia y tradición.

En redes sociales, la sesión ha sido ampliamente aplaudida por los seguidores del certamen, quienes destacaron el concepto como uno de los más emotivos y visualmente impactantes de los últimos años.