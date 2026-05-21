Conoce la estrecha relación de Giovanni Laguna con la Miss Universo, Fátima Bosch

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El Festival de Cannes, caracterizado por sus exclusivas alfombras rojas y despliegues de alta costura, se convirtió en el epicentro de la polémica tras la detención del reconocido estilista y diseñador venezolano Giovanni Laguna.

La noticia trascendió rápidamente luego de que se difundieran imágenes de la detención en territorio francés, un suceso que ha capturado la atención de la audiencia global.

El pleito de Giovanni Laguna y Andrea del Val

De acuerdo con los reportes iniciales y el material audiovisual difundido en plataformas digitales, el estilista fue arrestado por la policía francesa bajo acusaciones de presunta agresión física contra la modelo venezolana Andrea del Val, quien ostenta el título de Miss Venezuela Global 2025.

La propia modelo utilizó sus canales oficiales para denunciar públicamente el suceso, mostrando en un video las notables lesiones y marcas de violencia en su rostro, al tiempo que confrontaba directamente al venezolano.

Testigos en el área señalaron haber escuchado fuertes discusiones verbales antes de la llegada de los cuerpos de seguridad. Tras el incidente, la exreina de belleza recibió la atención médica correspondiente para certificar la gravedad de sus lesiones y se reporta fuera de peligro.

Por su parte, Laguna fue trasladado esposado por las autoridades locales y podría enfrentar cargos formales bajo la legislación de Francia, donde los delitos de agresión física conllevan severas sanciones penales y multas económicas.

La unión de Giovanni Laguna y Fátima Bosch

Giovanni Laguna se ha consolidado en el circuito de la moda gracias a su trabajo en el diseño de imagen y peinado para celebridades en eventos de gran envergadura. Su colaboración más destacada en los últimos meses ha sido junto a la mexicana Fátima Bosch.

Laguna fue el artífice de los sofisticados peinados que lució la reina de belleza durante sus recientes apariciones en la alfombra roja de Cannes, donde Bosch deslumbró a la prensa internacional con un elogiado vestido de alta costura del diseñador Ziad Nakad.

Esta estrecha relación de trabajo y acompañamiento constante en la agenda europea de la Miss Universo situaba al estilista en la cumbre de su carrera profesional justo antes de que ocurrieran los hechos en la Riviera Francesa.