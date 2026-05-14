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El escote de la Miss Universo Fátima Bosch en el Festival de Cannes

La soberana universal de 25 años sigue activa en sus eventos por el mundo, pese a los escándalos y señalamientos a la organización 

Por

Elvis González
Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 07:35 pm
El escote de la Miss Universo Fátima Bosch en el Festival de Cannes
Fátima Bosch / Cortesía
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Ziad Nakad fue la casa de moda encargada de vestir a la Miss Universo Fátima Bosch, para el Festival de Cannes 2026.

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Fátima en el Festival de Cannes

La soberana de piel blanca y ojos claros, se fue a la ciudad francesa para posar muy sensual y sonriente, en una de las alfombras rojas más importantes del cine.

El vestido destacó por un minucioso trabajo de pedrería y cristales que cubrían toda la pieza, acentuando un delicado escote en la espalda y una apertura frontal, que capturó la atención de los fotógrafos.

Fátima estuvo asistida para el evento por el estilista venezolano, Giovanni Laguna, encargado de peinarla con unas ondas muy suaves.

Miss Universo sigue en eventos 

“Ella lleva el tipo de belleza que hace que cada época se sienta nostálgica. Gracias, Cannes. Bajo las luces de Cannes, atemporal nunca se esfuerza demasiado”, escribieron en el Instagram del certamen. 

El look fue complementado con un bolso de Judith Leiber y maquillaje suave.

La presencia Bosch en el festival se dan luego de los múltiples ataques y señalamientos que su reinado tiene, de según su papá haber pagado para ella se coronara la mujer más bella del mundo.

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