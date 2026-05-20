Estilista de misses venezolanas es arrestado por agredir a una reina de belleza

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El estilista de reinas y diseñador Giovanni Laguna ha sido detenido por la policía en Cannes. En un video difundido en redes sociales, se ve al venezolano esposado y siendo llevado por un funcionario.

Según versiones recolectadas en línea, Laguna sostuvo un altercado con la Miss Venezuela Global 2024, Andrea del Val, quien habría sido golpeada por el estilista. Hasta el momento se desconoce mayor información del caso.

Esta no es la primera vez que el experto en belleza es involucrado en temas delicados. En 2020, un reportaje de Armando Info, señaló a Giovanni Laguna de servir como intermediario entre modelos y “patrocinantes” que las buscaban como “damas de compañía”.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con reinas de bellezas y modelos reconocidas como la actual Miss Universo, Fátima Bosch, Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025, Ninoska Vásquez, Aleska Génesis, Georgina Rosas, Jacqueline Aguilera, directora nacional del Miss Grand Venezuela, y muchas otras más.