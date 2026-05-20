Viviana Gibelli despide con dolor a su querida hermana: "¡Cómo duele!"

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La presentadora Viviana Gibelli rompió el silencio tras la muerte de su hermana Alejandra este 19 de mayo, luego de una lucha silenciosa.

​A través de una publicación en Instagram, Gibelli hizo pública la noticia que corría como pólvora por las redes sociales. Con un mensaje cargado de nostalgia y mucho dolor, despidió a su querida hermana.

​"Sostener la mano de mi hermana... Esa que siempre estuvo para mí, para todos, menos para ella. La que nació para ser el soporte de la familia, el muro de contención, la palabra perfecta, el regaño a tiempo, la conciencia, la sabiduría... Mi mamá luego de perder la nuestra, mi confidente, la tía y como abuela de mis hijos, la que me dio tres sobrinos maravillosos con los que fui aprendiendo a ser madre hasta que llegaron los míos", fueron las primeras palabras con las que inició su declaración.

​¿De qué murió?

​Aunque no detalló la lucha que atravesó Alejandra Gibelli, dejó entrever algo más allá de una dolencia física.

​"¡Cómo duele despedir a una hermana! Se nos fue muy joven, luego de varios años de dolores, porque no solo el cuerpo duele... Pero pudo sanar antes de partir de este plano y eso me reconforta el alma. Sanó ella y también nosotros", agregó.

​A finales de marzo, la exconductora de "La guerra de los sexos" notificó a sus seguidores la compleja situación familiar por la que atravesaba, pidiendo oraciones para su ser querido. “Son días difíciles para la familia, pero vamos de la mano de Dios", comentó en aquel entonces.

​Muerte de Alejandra Gibelli

​La noticia fue compartida por un obituario de El Nacional publicado en la tarde de este martes, donde expresan sus condolencias a sus seres queridos. Los actos fúnebres se realizarán el 20 de mayo en el Cementerio del Este, capilla VII, a partir de las 9:30 a.m.