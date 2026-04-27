Usuarios “destruyen” a Viviana Gibelli por incómoda pregunta a Natalia Ramírez y Lorna Cepeda

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La semana pasada, las colombianas Natalia Ramírez y Lorna Cepeda recordadas por su paso en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”, llegaron a Venezuela para cumplir con las 3 funciones pautadas de su obra “Muertas de risa”, la cual se presentó en el Centro Cultural Chacao de Caracas.

Durante su estadía en el país, cedieron varias entrevistas a los medios de comunicación y, le abrieron sus puertas a la animadora Viviana Gibelli para una extensa entrevista mientras respiraban el aire caraqueño.

Todo iba perfecto hasta que, en medio de la conversación distendida, la animadora lanzó una pregunta que tomó por sorpresa tanto a las invitadas como a la audiencia.

La inesperada pregunta de Viviana Gibelli

En medio de una entrevista divertida y profunda, la criolla buscó romper el molde preguntándoles: “Si en otra vida les tocara nacer como hombre y mujer… ¿se casarían?”. La reacción fue inmediata. Entre risas nerviosas y evidente sorpresa, ambas respondieron al unísono con un rotundo “¡No!”.

Lejos de quedarse allí, la conductora insistió en profundizar, intentando definir quién asumiría cada rol en ese escenario hipotético.

Fue entonces cuando Natalia Ramírez, entre bromas, respondió que probablemente sería el hombre a lo que Cepeda reaccionó sin dudar: “¡Sí! Tú serías el hombre 100%”. Aunque el momento generó carcajadas, en redes sociales no todos lo tomaron con humor.

El público reacciona

El clip del momento no tardó en viralizarse, acumulando comentarios divididos. Mientras algunos usuarios lo vieron como un intercambio divertido y espontáneo, otros señalaron que la pregunta de Viviana rompió el tono de la entrevista y generó un ambiente tenso.

“Extremadamente extraña y fuera de lugar esa pregunta”, “Todo mal con algunos presentadores”, “La pregunta fue estúpida pero tampoco las ofendió”, “No entendí por qué hizo esa pregunta”, “Qué clase de pregunta es esa tan fuera de lugar”, opinaron algunos internautas.

Otros sumaron comentarios como: “Te gustaría que le hicieran esa pregunta a tu hijo?”, “Que pregunta de tan mal gusto” y “Que pregunta tan Vacía, tan Estéril para esas Grandes Actrices”.

Un reencuentro con Venezuela que agotó funciones

Más allá de la polémica, la visita de Natalia Ramírez y Lorna Cepeda a Venezuela fue un éxito rotundo. Las actrices llegaron al país para presentar su obra “Muertas de risa” en el Centro Cultural Chacao, logrando una conexión inmediata con el público local.

Inicialmente estaban pautadas dos funciones los días 24 y 25 de abril, pero la alta demanda obligó a abrir una tercera presentación, consolidando un lleno total en cada jornada.