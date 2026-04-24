Lorna Cepeda y Natalia Ramírez llegan a Venezuela 'Muertas de la Risa': Entrevista

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Las estrellas de 'Betty, la fea', Lorna Cepeda y Natalia Ramírez se encuentran en Venezuela para presentar 'Muertas de la Risa', una jocosa obra cargada de humor negro.

Con tres funciones los días 24 y 25 de abril, este segundo día con dos jornadas consecutivas; la puesta en escena será presentada en el Centro Cultural Chacao con la invitación estelar de Claudio Nazoa, quien estará en la antesala del evento.

En entrevista con Meridiano, las intérpretes de Patricia Fernández (Lorna) y Marcela Valencia (Natalia) compartieron todos los detalles de 'Muertas de la Risa' en exclusiva para todos nuestros lectores.

Bajo la pluma y dirección de Juan Ricardo Gómez, los personajes Carmen Chivata (Lorna Cepeda) y Caroline Lion (Natalia Ramírez) se conocen en la morgue donde acudieron a reconocer a su pareja, interpretado por el actor y productor William Blanco.

A partir de este punto se desarrolla una historia con humor ácido y negro con un mensaje detrás para todos los espectadores.