Viviana Gibelli de luto por dolorosa pérdida familiar

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Este 19 de mayo se reportó la muerte de la hermana de Viviana Gibelli, Alejandra, luego de batallar por su salud en las últimas semanas.

La noticia fue compartida por un obituario de El Nacional publicado en la tarde de este martes, donde expresan sus condolencias a sus seres queridos. Los actos fúnebres se realizarán el 20 de mayo en el Cementerio del Este, capilla VII, a partir de las 9:30 a.m.

Hasta el momento, la presentadora venezolana no se ha pronunciado en redes sociales sobre el fallecimiento de Alejandra Gibelli.

Momentos difíciles de Viviana Gibelli

A finales de marzo, Viviana Gibelli compartió la lucha que atravesaba su hermana sin ahondar en detalles sobre su estado de salud. “Son días difíciles para la familia, pero vamos de la mano de Dios. La oración es muy poderosa. Me regalan una para la sanación de mi hermana”, fue el mensaje con el cual acompañó la publicación.

Aunque no reveló la situación de Alejandra, colegas del medio artístico e internautas llenaron el post de mensajes de fuerza y cariño. Karina, Catherine Fulop, Norkys Batista, Ana Karina Manco, Ivette Domínguez, Maite Delgado, Lili Estefan, Gisselle Blondet, Rodner Figueroa, Albany Lozada y Mimí Lazo escribieron a la venezolana.