Leonardo Villalobos y la verdad sobre su nueva oportunidad en el amor

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El animador venezolano Leonardo Villalobos volvió a acaparar titulares tras sincerarse sobre su vida amorosa y el vínculo que mantiene con Yomily Corredor, madre de su hija menor, luego de su separación.

En una reciente entrevista, el presentador dejó claro que, aunque su corazón está “tranquilo”, no le cierra las puertas a una nueva oportunidad en el amor. Además, sorprendió al asegurar que, pese al divorcio, la relación con Yomily atraviesa uno de sus mejores momentos.

La relación actual de Leonardo Villalobos y Yomily

El conductor explicó que ambos han logrado construir una dinámica familiar sana y flexible por el bienestar de su hija, alejándose completamente de los conflictos que suelen acompañar muchas separaciones.

“Mi relación en el divorcio quedó muy bien, muy sana, extraordinaria”, expresó el venezolano, destacando que mantienen comunicación constante y una crianza compartida sin imposiciones ni calendarios estrictos.

Durante la conversación, Villalobos explicó que tanto él como Yomily Corredor han priorizado la estabilidad emocional de su hija, algo que considera clave para que la pequeña viva el proceso de separación de manera natural.

El presentador comentó que entre ambos no existen discusiones sobre horarios, fines de semana o responsabilidades rígidas. Según contó, la dinámica familiar funciona desde el apoyo mutuo y la confianza, algo que, a su juicio, ha permitido mantener la armonía como familia.

Leonardo Villalobos no le cierra las puertas al amor

Aunque confesó sentirse tranquilo en esta nueva etapa de vida, Leonardo también admitió que sigue abierto a enamorarse nuevamente. Entre bromas y comentarios espontáneos, explicó que ahora tiene una visión mucho más madura sobre las relaciones de pareja.

El venezolano señaló que le gustaría compartir su vida con una mujer adulta, preferiblemente alguien que también tenga hijos y entienda las responsabilidades familiares que él trae consigo. “Yo vengo con un paquetico”, comentó entre risas al referirse a sus tres hijos.

Fiel a su estilo relajado, Villalobos también bromeó sobre las características de esa futura pareja ideal e incluso hizo comentarios divertidos sobre mujeres de distintas regiones del país, generando risas durante toda la entrevista.

Juliana Bigott en la vida de Leonardo Villalobos

En medio de las especulaciones sobre su presente sentimental, el nombre de Juliana Bigott ha comenzado a sonar con fuerza en el entorno del animador venezolano. Recientemente, fue visto acompañado por la empresaria durante la boda de su hija Paola celebrado en Galipán, imágenes que revolucionaron internet.

Aunque el presentador no confirmó oficialmente el romance, la romántica foto junto a Bigott ha sido suficiente para que seguidores y medios de entretenimiento comiencen a hablar de una nueva etapa amorosa en la vida del conductor.