Leonardo Villalobos presenta a su nueva conquista: ¿De quién se trata?

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A casi un año de haber anunciado su divorcio, Leonardo Villalobos le dio una segunda oportunidad al amor y presentó a su nueva conquista en redes sociales.

La noticia llega después de la boda de su hija mayor, Paola, quien se casó durante el fin de semana en Galipán con un piloto comercial, en una ceremonia a la que asistieron Daniela Alvarado, Emma Rabbe, Carmen Julia Álvarez y, por supuesto, la nueva integrante de la familia: la novia de Leonardo Villalobos.

¿Quién es la novia?

A través de una publicación, el presentador hizo público su romance desde lo más alto del Ávila. Ambos posaron unidos; él vistió de traje y rodeó su cintura, mientras ella esbozaba una sonrisa con un espectacular vestido rojo.

Aunque se conocen detalles de la mujer, su nombre fue revelado. Se trata de Juliana Bigott, a quien Villalobos atrapó con sus encantos.

Un divorcio después de 15 años

En mayo de 2025, Leonardo Villalobos informó su separación de Yomily Corredor en un video, en el cual explicó que fue una decisión consensuada.

Sin dar muchos detalles del motivo detrás de su separación, dejó claro que no es por terceras personas, ni hay agresiones ni ningún tipo de violencia de por medio para poner fin a 15 años de amor.

Boda de Paola Villalobos

Paola Villalobos, celebró su boda por lo civil con el piloto comercial Juan Pablo Frontado, en una posada ubicada en Galipán, donde se dieron cita personalidades del entretenimiento.

Desde la Posada Miradas, en lo más alto del Ávila, los jóvenes amantes compartieron junto a los suyos su unión, en una ceremonia privada, que saltó a la luz pública durante este fin de semana a través de las redes sociales.