Daniela Alvarado recibió una gran sorpresa desde Canadá: "No podía creer"

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Daniela Alvarado vivió un momento de gran emoción y cariño al reencontrarse con su hermano menor, Calvin, hijo del amor que tuvo su padre, Daniel Alvarado con la actriz venezolana Emma Rabbe.

Sorpresa desde Canadá

A través de Instagram, Rabbe posteó una fotografía del jovencito dándole un enorme abrazo a su hermana, quien estaba conmovida de verlo nuevamente en Venezuela.

Emma y su hijo viajaron desde Canadá, para estar presente en la boda de Paola, la hija mayor del animador Leonardo Villalobos.

En las imágenes posteadas en redes sociales, no solo aparecen Daniela y su hermanito Calvin, sino también Carmen Julia Álvarez, Leonardo y Olivia, todos posando muy felices y coleccionando momentos en familia.

"No podía creer que lo estaba abrazando", escribió Daniela en la publicación que se llenó de comentarios de internautas.

Vale destacar que desde hace varios años Emma vive en Canadá, con sus tres hijos, Calvin Daniel, Daniel Alejandro y Diego José.

Una boda en las alturas de Galipán

Paola, la hija de Leonardo Villalobos, contrajo nupcias con un piloto llamado Juan Pablo Frontado.

La pareja selló su amor en una ceremonia privada, en la compañía de familiares y amigos muy cercanos en Galipán.

El chef Ángel Lozano fue el encargado de realizar la comida para los invitados, cocinando paella.