Hija de Leonardo Villalobos contrae nupcias con piloto comercial

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La hija mayor del animador Leonardo Villalobos, Paola, celebró su boda por lo civil con el piloto comercial Juan Pablo Frontado, en una posada ubicada en Galipán, donde se dieron cita personalidades del entretenimiento.

Desde la Posada Miradas, en lo más alto del Ávila, los jóvenes amantes compartieron junto a los suyos su unión, en una ceremonia privada, que saltó a la luz pública durante este fin de semana a través de las redes sociales.

Las fotografías y videos de la boda han corrido como pólvora por internet. En distintas publicaciones, se ve a los novios disfrutar de la fiesta, su llegada al altar y compartir con sus familiares. Y, por supuesto, la destacada presencia de Leonardo Villalobos.

En cuanto a la decoración, un arco en forma de corazón adornado con flores blancas fue uno de los mayores atractivos, así como las rosas en distintas locaciones del lugar. Ángel Lozano, reconocido chef venezolano, fue el responsable de hacer una deliciosa paella, una preparación que ha llevado a otro nivel de sabores.

Celebridades en la boda

Paola Villalobos compartió su día más especial acompañada de su tía Carmen Julia Álvarez y, a su vez, de Daniela Alvarado y Emma Rabbe, quien habría llegado desde Canadá junto a su hijo Calvin para no perderse la boda.

Más allá del festejo, la ceremonia sirvió para reunir a los hermanos Alvarado, Danielita y Calvin, separados desde hace años por la distancia. También brilló la asistencia de la pequeña Olivia, a quien se le vio compartir con su tío.