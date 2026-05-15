Carmen Julia Álvarez y el amoroso mensaje para su nieta Olivia, hija de Daniela Alvarado

Suscríbete a nuestros canales

La primera actriz venezolana Carmen Julia Álvarez conmovió a sus más de 690 mil seguidores en Instagram, al resaltar el cariño que siente por Olivia, la pequeña que adoptó su hija Daniela Alvarado. La artista posteó en Instagram unas hermosas imágenes y mensaje de ternura, que despertaron las emociones del público.

Nietos de Carmen julia

Álvarez público las fotografías posando muy sonriente con todos sus nietos, entre quienes se encuentran los de Carlos Daniel, el segundo hijo que tuvo la artista con el fallecido actor Daniel Alvarado, el "Negrito Fullero".

Destacó que no puede explicar lo mucho que amas a sus nietos y por eso decidió dedicarles unas bonitas líneas.

“Ellos son algo especial en mi vida. Difícil de explicar, sus miradas, sus sonrisas, sus abrazos, sus besos y todas sus caricias”, escribió.

Un nueva integrante de la familia

En este sentido, Carmen Julia reveló el nombre completo de la niña, Olivia Máxima Suárez Alvarado, quien fue presentada a todo el mundo en enero de este 2026 con una especial publicación de sus padres.

“Tanto que agradecer, tanto que decir, aunque por ahora solo queremos desearles un muy feliz 2026. Si, 'queremos', porque ahora somos tres. Daniela, José Manuel y nuestra hija Olivia. Cuando nos sintamos un poquito más preparados, y desde el amor y la prudencia, les contaremos más”, escribieron.

Olivia ha sido un bálsamo de felicidad y cariño en la familia, en especial para sus padres quienes hace semanas vivieron la dura pérdida de Cordelia.

Furor por el parecido familiar

La publicación generó una ola de comentarios en internautas, quienes no tardaron en señalar el impresionante parecido físico que existe entre Camila Isabella, (otra de las nietas de la actriz), con su famosa tía, Daniela Alvarado.