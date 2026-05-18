Carlos Daniel y Daniela Alvarado rompen el hielo tras años de rencilla

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Después de años de disputa y distanciamiento entre los hijos del fallecido Daniel Alvarado, Carlos Daniel y Daniela Alvarado podrían haber puesto punto final a su rencilla.

Durante gran parte de su vida, la actriz mantuvo una bonita relación con todos sus hermanos, en especial con Carlos Daniel, con quien mostraba una inquebrantable relación de hermandad. Sin embargo, un evento desafortunado en sus vidas parece haber fracturado su vínculo.

Aunque nunca se ha hecho pública la razón detrás de esta separación, los rumores apuntan a diferencias por tintes políticos. En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, realizada en 2024, Daniela Alvarado confesó no tener comunicación con su hermano. “No, no hablamos”, dijo a secas.

¿Posible reconciliación?

El conflicto familiar parece estar entrando en una etapa de reconciliación tras la boda de la hija del presentador Leonardo Villalobos, que sirvió como punto de reencuentro entre ‘Danielita’ y Calvin Alvarado, hijo menor del ‘Negrito Fullero’ con Emma Rabbe.

La protagonista de Voltea pa' que te enamores hizo público el momento en que sorprendió a su hermano luego de años sin verlo. En la publicación resaltó el comentario de Carlos Daniel Alvarado, quien expresó su cariño por los dos. “Los amo”, comentó, dejando en evidencia que el contacto con Daniela se ha reanudado.

Daniela Alvarado se reencuentra con su hermano

Un fuerte abrazo entre Daniela y Calvin se ha hecho viral en redes sociales por el emotivo momento que representó estar juntos después de muchos años alejados. “No podía creer que lo estaba abrazando”, expresó la actriz en un comentario.

Además, el joven de 18 años no solo compartió con su hermana sino también con la pequeña Olivia. En imágenes difundidas, los tres esbozan una sonrisa en cada toma.